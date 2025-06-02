الشناوي يعلن تجديد تعاقده مع بيراميدز لـ4 سنوات قادمة

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 15:00

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

أعلن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز تجديد تعاقده مع الفريق لـ 4 سنوات قادمة.

وقاد أحمد الشناوي فريق بيراميدز للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ.

وكتب الشناوي عبر حسابه على انستجرام: "بعد مشوار حافل بالانتصارات، ربنا كرم بيراميدز بلقب أبطال القارة لأول مرة في تاريخه، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الإفريقية."

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وأكمل الشناوي "ألف مبروك للإدارة، واللاعبين، والجهاز الفني، والجماهير الوفية التي حضرت المباراة، علي راسنا من فوق، المجد يُكتب بالعرق، واليوم نحصد ثماره".

وتابع حارس بيراميدز "مبروك يا أبطال، فخور بوجودي داخل فريق بيراميدز ووسط اللاعبين والاداره والجهاز الفني والطبي المحترمين كان لهم الجزء الاهم في التتويج

وأخير "أخيرا بهذه المناسبة أعلن عن تجديد تعاقدي مع نادي بيراميدز لأربع سنوات قادمة بأمر الله".

وفاز بيراميدز على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين في جنوب إفريقيا بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبعد تتويج بيراميدز بلقب دوري الأبطال، تأكد خوضه مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، وبطولة كأس انتركونتننتال، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 2029.

وانضم الحارس البالغ من العمر 34 عاما إلى بيراميدز قادما من الزمالك في صيف 2018.

ولعب الشناوي خلال مسيرته لأندية المصري والزمالك وبيراميدز.

وتوج الشناوي بلقب الدوري المصري مع الزمالك، و4 ألقاب لكأس مصر بواقع 3 مع الزمالك ولقب مع بيراميدز، قبل التتويج الأخير بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الشناوي مواجهة نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل بين بيراميدز والزمالك.

كأس العالم للأندية بيراميدز أحمد الشناوي
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