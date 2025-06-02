خبر في الجول.. شرط علاء عبد العال يعطل اتفاقه مع غزل المحلة لتدريب الفريق

تعطل اتفاق علاء عبد العال مع نادي غزل المحلة لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن علاء عبد العال اشترط نقل تدريبات الفريق إلى القاهرة بدلا من المحلة.

من جانبه تدرس إدارة المحلة طلب المدرب، لمنحه الرد النهائي سواء بالموافقة، أو الرفض وبالتالي تعطل الاتفاق بينهما.

وكان وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، كشف عن دراسة النادي لإقامة فريق الكرة الموسم المقبل في القاهرة بسبب المعاناة في استقدام لاعبين جدد بسبب رفض العديد منهم الإقامة في مدينة المحلة

ولكن أوضح خليل عبر الصفحة الرسمية للنادي: "سنخوض مبارياتنا على استاد غزل المحلة بين جماهيرنا الوفية".

ورحل محمد عودة عن تدريب غزل المحلة بعد نهاية منافسات هذا الموسم، ليفتح غزل المحلة باب التفاوض مع علاء عبد العال لتدريب الفريق.

وقام علاء عبد العال بتدريب الجونة خلال الموسمين الآخيرين، وقاد الفريق خلال 60 مباراة، فاز في 19 وتعادل في مثلهم وخسر 28 مباراة.

وسبق لعلاء عبد العال تدريب أندية: الداخلية وإنبي وطلائع الجيش وإيسترن كومباني والجونة.