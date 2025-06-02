سبورت: اتفاق نهائي بين برشلونة وخوان جارسيا.. وموعد الإعلان الرسمي

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 14:07

كتب : FilGoal

خوان جارسيا

توصل نادي برشلونة لاتفاق مع خوان جارسيا حارس إسبانيول للانضمام للفريق الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة سبورت الكاتالونية، عن تفاؤل يسود نادي برشلونة بالتوقيع مع الحارس صاحب الـ24 عاما الأسبوع المقبل، إذا لم يحدث أي تطورات مفاجئة.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع الحارس يقضي بضمه 5 مواسم مقبل.

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وسيدفع برشلونة 25 مليون يورو الشرط الجزائي في عقد الحارس، هذا الأسبوع.

ويضم برشلونة بين صفوفه تير شتيجن، وفويتشيك تشيزني.

الصحيفة الإسبانية، ذكرت أن برشلونة بقيادة ديكو المدير الرياضي أقنع الحارس بعرض البلوجرانا لمنعه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، بعد عرض بورنموث لضمه.

وتم طرح خيار إعارة خوان جارسيا إلى فريق ثالث، لكن الحارس لم يكن يرغب في ذلك ويسعى للقتال من أجل حجز مكاني أساسي في برشلونة من الدقيقة الأولى له مع الفريق.

وعلى الجانب الآخر، أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة حريص على الاستغناء عن مارك تير شتيجن وإيناكي بينيا.

لكن إذا أرد شتيجن البقاء فعليه أن يدرك وضعه جيدا وأن يستعد للقتال من أجل مركزه، خاصة أن تشيزني جدد عقده لمدة موسم آخر.

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