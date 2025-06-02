ماركا: روديجر يركز على اللحاق بكأس العالم للأندية.. ويحدد مستقبله لاحقا

أوضحت جريدة ماركا أن أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد يركز حاليا على التعافي التام من جراحة الركبة التي خضع لها مؤخرا من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وذكر التقرير أن المدافع الألماني سيُحدد مستقبله لاحقا، وجميع الخيارات لا تزال مفتوحة.

وذلك وسط تكهنات بعروض سعودية مغرية.

وخضع روديجر لعملية جراحية بعد إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى أواخر أبريل الماضي.

وقتها كتب روديجر عبر حسابه على فيسبوك: "بعد أكثر من سبعة أشهر وأنا أشعر بالألم، كان من غير الممكن أن أتفادى إجراء عملية جراحية في الغضروف وأخيرا تخلصت من الألم وكانت الجراحة ناجحة".

وأضاف "شكرا للفريق الطبي، أريد أن أتمكن من اللعب مجددا في أقرب وقت ممكن لأنني مقبل على بطولتين كبيرتين وهما دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم للأندية وعلي أن أتابع حالتي أسبوع تلو الآخر وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك، أراكم قريبا".

مع الإصابة أصبحت مشاركة روديجر في كأس العالم أيضا بمحل شك.

صاحب الـ 32 عاما يعد أحد أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم.

وشارك روديجر في 49 مباراة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف ولم يغب سوى عن 7 مباريات.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية برفقة الهلال السعودي وباتشوكا ورد بول سالزبورج.