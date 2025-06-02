سيحا: حققت حلم تأخر 15 عاما بالانضمام إلى الأهلي.. وأحب المنافسة

أبدى محمد سيحا حارس المرمى المنضم حديثا إلى الأهلي سعادته بتحقيق حلمه المتأخر منذ 15 عاما.

محمد سيحا النادي : حرس الحدود الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن عن ضم محمد سيحا قادما من المقاولون العرب.

وقال محمد سيحا عبر حساب الأهلي الرسمي: "لدي شعور مختلف بعد الانضمام للنادي الأهلي الأكبر في إفريقيا، وأتمنى أن أكون قدر المسؤولية".

وتابع "لم أشعر أنني غريبا بعد انضمامي، تم استقبالي بشكل جيد من اللاعبين الكبار".

وكشف سيحا "المفاوضات تمت بين النادي ووكيلي، وكان هناك أكثر من ناد يرغب في ضمي لكن النادي الأهلي لا يحتاج لتفكير وأبلغته بموافقتي على الفور".

وأضاف "في صغري كنت أتمنى التواجد في ناشئين الأهلي لكن لم يحدث نصيب وقتها ولم أوفق في الاختبارات وبكيت، لكن والدي ساندني وبعد اتفاقي الآن مع الأهلي ذهبت إليه وذكرته بالموقف الذي حدث منذ 15 عاما وتحقيق حلمه بالانضمام إلى الأهلي".

وشدد سيحا "أحب المنافسة والآن أتواجد وسط أفضل حراس مرمى في إفريقيا، وسأبذل قصارى جهدي ثم الباقي بأمر الله".

وواصل "الانضمام إلى الأهلي يفرق مع أي لاعب في مصر وليس سيحا فقط، أي لاعب يتمنى الانضمام إلى الأهلي ذلك سيمثل فارق له في الشهرة وهي خطوة كبيرة بالنسبة لي".

وأردف سيحا "بالطبع كنت أحلم بالانضمام إلى الأهلي لكن بكل صراحة لم أتوقع ذلك في الشهور الماضية، وحلمي الآن التواجد في كأس العالم للأندية".

واختتم محمد سيحا تصريحاته "هدفي تحقيق كل البطولات في الأهلي وليس بطولة معينة".

ولعب سيحا لحرس الحدود معارا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي سيضم الحارس الشاب مقابل 25 مليون جنيه لمدة 5 مواسم مقبلة.

وعلم FilGoal.com سيدفع الأهلي 10 ملايين جنيه مقدم تعاقد، وسيتم دفع 15 مليون جنيه المتبقية على قسطين، وتحصل إداري النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب.

وكان محمد سيحا أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 2024 في باريس.

وظهر سيحا بمستوى جيد مع حرس الحدود في الدوري المصري هذا الموسم.

وتدرب سيحا هذا الموسم في حرس الحدود تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل ليتولى منصب المدير الرياضي في الأهلي.

وفي الدوري المصري لعب سيحا البالغ من العمر 23 عاما 14مباراة هذا الموسم خرج فيها بشباك نظيفة 7 مرات.

ويسعى الأهلي لقيد صفقاته الجديدة خلال الفترة الاستثنائية من فيفا من 1 إلى 10 يونيو.