مصدر من الزمالك لـ في الجول: عرض رسمي من الوداد لضم صلاح مصدق

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 13:42

كتب : FilGoal

صلاح الدين مصدق - الزمالك - حرس الحدود

تلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من الوداد المغربي لضم مدافع الفريق صلاح الدين مصدق.

وكشف مصدر من الزمالك في تصريحات لـ FilGoal.com: "الوداد تقدم بعرض رسمي لضم صلاح مصدق على سبيل الإعارة للانضمام للفريق المغربي خلال الانتقالات الصيفية."

وأوضح المصدر: "العرض الرسمي الذي وصل إلى الزمالك من الوداد المغربي يتضمن بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم المقبل.".

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وانضم صلاح مصدق إلى الزمالك في انتقالات يناير 2025 قادما من نهضة الزمامرة.

وضم الزمالك صلاح مصدق مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف.

وخاض المدافع المغربي البالغ من العمر 27 عاما، 8 مباريات في الدوري، و3 في الكأس، ومباراة في الكونفدرالية الإفريقية.

ولعب المدافع المغربي هذا الموسم قبل الانضمام للزمالك 17 مباراة وسجل هدفين، ليكون إجمالي مبارياته موسم 2024 - 2025، 29 مباراة.

ويحمل صلاح مصدق الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ولعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.

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