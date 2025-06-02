أثليتك: مانشستر سيتي يتحرك لضم مدافع الجزائر

أفادت شبكة ذا أثليتك أن إدارة مانشستر سيتي تحركت من أجل التعاقد مع ريان آيت نوري مدافع ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن النادي السماوي لم يتوصل لاتفاق نهائي مع ولفرهامبتون أو المدافع الجزائري بعد.

ولكن كل الأطراف تتوقع إتمام الصفقة، حسب التقرير.

يُعدّ الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عامًا الهدف الرئيسي لنادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قبل أيام، ذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات أن مانشستر سيتي استفسر من ولفرهامبتون على شروط التعاقد مع ريان آيت نوري.

وأوضح رومانو عبر حسابه على إكس: "مانشستر سيتي وضع آيت نوري على رأس قائمة اللاعبين في مركز الظهير الأيسر المرشحين للانضمام للفريق".

ويلعب في مركز الظهير الأيسر في مانشستر سيتي اللاعب الشاب نيكو أوريلي، ويوشكو جفارديول، بالإضافة إلى ناثان آكي.

ولعب أوريلي هذا الموسم 9 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم هدفين، و6 مباريات في الكأس سجل 3 أهداف، ومبارياتين في كأس الرابطة، ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

أوريلي شارك في مباراة سبارتا براج في مرحلة الدوري بدوري الأبطال في مركز المهاجم، قبل المشاركة في مباراة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي بمركز الوسط المهاجم.

واختار جوارديولا الدفع باللاعب الشاب في بقية المباريات التي شارك بها في الموسم في مركز الظهير الأيسر.

أما جفارديول فشارك في 53 مباراة هذا الموسم في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وكذلك ناثان آكي الذي لعب 18 مباراة هذا الموسم في كافة البطولات، ونشط في مركزي المدافع والظهير الأيسر.

آيت نوري البالغ من العمر 23 عاما والذي خاض 13 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري انضم إلى ولفرهامبتون قبل 5 مواسم.

وشارك نوري الظهير الأيسر لولفرهامبتون هذا الموسم في 41 مباراة بكافة البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 7، في الموسم الأنجح للاعب مع الفريق الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق.