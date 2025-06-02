كوفاسيتش يخضع لجراحة في وتر أكيلس وتأكد غيابه عن كأس العالم للأندية

أعلن نادي مانشستر سيتي خضوع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لعملية جراحية في وتر أكيلس.

وأكد مانشستر سيتي في بيان رسمي له اليوم الإثنين: "سيغيب كوفاسيتش عن كأس العالم للأندية، حيث يتوجه مانشستر سيتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو."

وأكمل بيان النادي: "سيقضي ماتيو الصيف في التعافي من العملية الجراحية، ويتمنى له الجميع في النادي الشفاء العاجل."

ويشارك مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

مانشستر سيتي يتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب يوفنتوس، والعين، والوداد المغربي.

واحتل مانشستر سيتي الموسم المنتهي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وخسر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لحساب كريستال بالاس، كما ودع كأس الرابطة في دور الـ16 أمام توتنام.

كما ودع مانشستر سيتي ملحق دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، بعد تجاوز مرحلة الدوري، ليخرج السيتزن هذا الموسم دون أي بطولة.

وانضم كوفاسيتش إلى مانشستر سيتي قادما من تشيلسي في صيف 2023.

ولعب كوفاسيتش خلال مسيرته لأندية دينامو زغرب الكرواتي، وإنتر الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ثم تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وخاض لاعب الوسط الكرواتي هذا الموسم 42 مباراة في كافة البطولات، سجل 7 أهداف وصنع 3.