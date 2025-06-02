مرتجي وهشام نصر على رأس ممثلي الأندية في اجتماع اتحاد الكرة

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 12:59

كتب : محمد جمال

خالد مرتجي - نائب رئيس النادي الأهلي

يتوافد ممثلو الأندية إلى مقر اتحاد الكرة في 6 أكتوبر لحضور اجتماع اتحاد الكرة بحضور مندوبي الأندية ومجلس إدارة الرابطة.

وكان مقررًا أن يتم عقد الاجتماع يوم 20 مايو الماضي، قبل أن يتم تأجيله اليوم الإثنين 2 يونيو في تمام الواحدة ظهرًا.

وتواجد خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي، وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على رأس الحضور.

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كما وصل نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي لحضور الاجتماع.

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وسيتم خلال الاجتماع مناقشة 3 أمور وهي:

لائحة قواعد القيد للموسم الجديد

منظومة تراخيص الأندية

التصور المقترح لمسابقات قطاعات الناشئين والشباب

واجتمعت أندية الدوري مع رابطة الأندية المحترفة للاستقرار على شكل المسابقة في الموسم المقبل.

وتم الاتفاق على إلغاء الهبوط من الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 فرق في الموسم المقبل لتقام المسابقة بمشاركة 21 فريقا.

على أن يهبط 4 فرق لدوري الدرجة الثانية من الموسم المقبل.

وحضر الاجتماع 15 ناديا من أندية الدوري، وغاب عنه 3 أندية وهم الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة الحالي برئاسة أحمد دياب، مع إجراء تغيير واحد بترشيح إبراهيم الكفراوي لمجلس إدارة الرابطة ممثلا عن الأهلي بدلا من عماد متعب.

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