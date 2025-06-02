استعدادا لكأس العالم للأندية.. مرموش يعود لتدريبات سيتي الاثنين المقبل

سيستأنف فريق مانشستر سيتي تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادًا لكأس العالم للأندية.

وسيعود اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية فورا، وسيتبعهم الدوليون.

واستفاد عمر مرموش من إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو الجاري للحصول على راحة.

وأنهى سيتي موسم الدوري الإنجليزي بالحصول على المركز الثالث وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويستعد فريق بيب جوارديولا للمشاركة في كأس العالم للأندية هذا الشهر بالولايات المتحدة.

وينطلق مشوار السماوي في البطولة بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو.

ويتواجد سيتي في المجموعة السابعة مع يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

ولعب مرموش مع مانشستر سيتي 22 مباراة، بواقع 16 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع.