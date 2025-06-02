زد يتمم اتفاقه مع أحمد عاطف لضمه خلال الانتقالات الصيفية

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 12:30

كتب : عمرو نبيل

أحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر

أتم نادي زد اتفاقه مع أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت لضمه خلال الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن عاطف سينضم إلى زد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مودرن بنهاية الموسم المنتهي 2024 - 2025.

وانضم عاطف إلى مودرن بمسماه القديم "فيوتشر" في صيف 2021 على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بشكل دائم في الموسم التالي.

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ولعب عاطف هذا الموسم 17 مباراة بواقع 16 في الدوري، ومباراة في كأس مصر.

وساهم عاطف هذا الموسم في 3 أهداف بتسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد في مسابقة الدوري.

وأنهى مودرن سبورت الموسم الماضي في المركز الخامس بمجموعة الهبوط برصيد 26 نقطة، فيما تصدر زد المجموعة بـ32 نقطة.

ولعاطف 3 مباريات دولية مع المنتخب المصري.

شارك عاطف كبديل أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم، وأمام كوريا الجنوبية وديا، تحت قيادة الراحل إيهاب جلال.

وانضم مهاجم مودرن مجددا لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن وشارك كبديل في مواجهة كرواتيا في بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وتوج عاطف خلال مسيرته ببطولة وحيدة كأس الرابطة المحترفة موسم 2021 - 2022.

مودرن سبورت زد أحمد عاطف
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