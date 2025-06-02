مهاجم إبسويتش يكمل الكشف الطبي مع تشيلسي قبل الإعلان عن الصفقة

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

ليام ديلاب - ماتيوش نونيز

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون يكمل الكشف الطبي مع تشيلسي يوم الاثنين.

وعاد إبسويتش إلى دوري القسم الثاني بعد موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما فتح الباب أمام رحيل مهاجمه.

وأوضح التقرير أن تشيلسي سيعلن عن تعاقده مع ليام ديلاب يوم الاثنين بعد اجتيازه الفحص الطبي.

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ويرغب تشيلسي في ضمه إلى قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد أسبوعين.

وأوضحت التقارير أنه من المقرر تفعيل الشرط الجزائي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

قبل أسابيع، ذكرت سكاي أن بايرن ميونيخ يراقب ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون من أجل ضمه الصيف المقبل.

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وشارك ديلاب في الموسم المنصرم في 40 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 12 هدفا وصنع 2.

يذكر أن ديلاب خريج أكاديمية مانشستر سيتي، وهو نجل روري ديلاب الذي لعب في صفوف أكثر من فريق بإنجلترا منها ستوك سيتي لسبع سنوات، واشتهر بتنفيذه لرميات التماس بعيدة المدى إلى منطقة الجزاء.

ليام ديلاب تشيلسي إبسويتش تاون
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