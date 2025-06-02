بعد ساسولو وبيزا.. كريمونيزي آخر المتأهلين إلى الدوري الإيطالي

تأهل كريمونيسي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد الفوز على حساب سبيتسيا في نهائي ملحق دوري الدرجة الثانية.

وبات كريمونيسي ثالث المتأهلين إلى الدوري الإيطالي بعد تأهل ساسولو وبيزا مباشرة.

وحل الثلاثي بدل من إمبولي وفينيسيا ومونزا الهابطين إلى الدرجة الثانية.

وفاز كريمونيسي على سبيتسيا في إياب نهائي الملحق بنتيجة 3-2، بعد التعادل ذهابا بنتيجة سلبية دون أهداف.

وتقدم كريمونيسي بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 79 سجلهم هدفين من مانويل دي لوكا وهدف لميشيل كولوكولو، قبل أن ينتفض سبيتسيا في الدقائق الأخيرة ويسجل هدفين لـ فرانشيسكو إسبوزيتو ولوكا فيجنالي في الدقيقتين 83، و85، ولكن لم ينجح في إدراك التعادل.

وعاد كريمونيسي إلى الدوري الإيطالي بعد غياب دام عامين بعد هبوطه في موسم 2022 - 2023.

وحقق كريمونيسي الفوز على يوفي ستابيا في نصف النهائي بنتيجة 4-2 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني (ساسولو وبيزا) مباشرة إلى الدوري الإيطالي فيما تخوض الفرق من المركز الثالث حتى السادس مباراتين إقصائيتين لتحديد المتأهل الثالث.

كاتانزارو كان صاحب المركز السادس، واجه سبيتسيا الثالث، فيما واجه كريمونيزي الرابع فريقه يوفي ستابيا صاحب المركز الخامس.