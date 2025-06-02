تقارير: ليفركوزن يرفض عرض ليفربول الثاني لضم فيرتز.. وإليوت قد يدخل في الصفقة

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز

ذكرت جريدة بيلد أن باير ليفركوزن رفض عرض ليفربول الثاني لضم فلوريان فيرتز مقابل 130 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن النادي الألماني يريد الحصول على 150 مليون يورو.

ولفت التقرير إلى أن الصفقة ستتم رغم هذه الفوارق بين رغبات الطرفين في الوقت الحالي.

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فيما أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن باير ليفركوزن يدرس ضم هارفي إليوت أو جاريل كوانساه ضمن صفقة انتقال فلوريان فيرتز إلى ليفربول.

وأفاد التقرير أن المفاوضات بين الطرفين جارية، وأن كل الاحتمالات واردة.

قبل أيام، كشفت ذا أثلتيك أن ليفربول قدم عرضًا لضم فيرتز بقيمة تصل إلى 130 مليون يورو (109 ملايين جنيه إسترليني).

وكان ليفربول قدم العرض الأول مقابل دفع 100 مليون يورو لصالح باير ليفركوزن.

وفضّل الألماني فيرتز صاحب الـ22 عاما قبول عرض ليفربول، مفضلا إياه على بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا.

كما دخل فيرتز دائرة اهتمام مانشستر سيتي وريال مدريد أيضا خلال الفترة الماضية، قبل أن ينسحب السيتزنز من السباق.

ويستمر عقد فيرتز مع باير ليفركوزن حتى عام 2027 بعدما جدد تعاقده عام 2022 مع الفريق الألماني لمدة 5 مواسم.

وساهم فيرتز في تتويج ليفركوزن بأول لقب في تاريخه للدوري الألماني موسم 2023 - 2024، و حصل في هذه النسخة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.

وسجل خلال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

أما هذا الموسم فساهم فيرتز بتسجيل 16 هدفا، وتقديم 15 تمريرة حاسمة، ولكن لم تكن كفيلة للحفاظ على اللقب، الذي خسره فريقه لصالح العملاق البافاري بفارق 13 نقطة في نهاية الموسم.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 196 مباراة سجل خلالهم 57هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.

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