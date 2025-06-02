رومانو: إنزاجي يعقد اجتماعا مع إنتر.. وحسم مستقبله الثلاثاء

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عن موقف سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر.

وأوضح رومانو: "من المتوقع أن يتخذ سيموني إنزاجي قراره النهائي بشأن مستقبله يوم الثلاثاء."

وأتم "سيُعقد إنزاجي اجتماعا مع إنتر ميلان، بينما عرض الهلال مطروح".

ونشرت صحيفة الرياضية قبل أيام عن تلقي نادي الهلال موافقة سيموني إنزاجي لتدريب الفريق.

ويرتبط إنزاجي مع إنتر بعقد حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة ليكيب قدم الهلال عرضا خرافيا لإنزاجي وصل إلى 50 مليون يورو شاملة الراتب والمكافآت على مدار عامين.

وخسر إنتر ميلان بقيادة إنزاجي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة.

ويستعد الهلال للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهى الهلال الموسم الجاري مكتفيا بلقب السوبر المحلي فيما خسر لقب الدوري لصالح اتحاد جدة ولقب دوري أبطال آسيا بالخسارة في نصف النهائي من أهلي جدة.