اتحاد جدة: لا نفكر في رونالدو ولدينا بنزيمة.. وهذا موقفنا من التعاقد مع المصريين

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة - القادسية - نهائي كأس خادم الحرمين

تحدث رياض المزهر المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة عن تفوق فريقه هذا الموسم.

وحقق اتحاد جدة ثنائية الدوري وكأس الملك هذا الموسم بعد موسم سيء العام الماضي.

وقال رياض المزهر المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة عبر قناة إم بي سي مصر: "سيبقى اتحاد جدة نادي بطولات، الموسم الماضي لم يكن على مستوى الطموحات لكن بعد تنظيم الأمور الإدارية والفنية حقق الفريق ثنائية الدوري وكأس الملك".

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وشدد "كريم بنزيمة غني عن التعريف وأحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ربما لم يكن موفقا الموسم الماضي بسبب تغيير البيئة وفور تأقلمه شهد الموسم الجاري تألقه بشكل كبير".

وأوضح المزهر "بنزيمة قائد وله تأثير على الفريق وله بصمة في التعامل مع اللاعبين المحترفين والسعوديين، عقد كريم بنزيمة مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، ونتمنى أن يستمر لفترة أطول ونحن فحورون بتواجد هذا النجم معنا".

أما عن إمكانية ضم لاعبين مصريين أجاب المزهر "اللاعبون المصريون كبار وعلى مستوى فني عال مثل أحمد حجازي وطارق حامد ومن قبلهم إسلام شاطر وعماد متعب ومحمود كهربا، واي لاعب يمكن أن يفيد اتحاد جدة لن نتراجع عن التفاوض معه لضمه".

وبسؤاله عن التفكير في ضم كريستيانو رونالدو قال: "هناك مثل يقول إذا كان معك القمر فلا تفكر في النجوم".

واختتم تصريحاته "نمتلك القمر كريم بنزيمة الذي حقق الأهداف المرجوة واستمراره شيئا هاما بالنسبة لنا من أجل الاستقرار خاصة أن أهدافنا باتت أكبر".

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