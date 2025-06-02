إلتشي يلتحق بـ ليفانتي إلى الليجا.. وأفييدو يصطدم بألميريا في الملحق

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 11:11

كتب : FilGoal

فريق إلتشي

اختتمت منافسات الجولة الـ42 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني (ليجا 2).

وحسم ليفانتي وإلتشي التأهل رسميا إلى الدوري الإسباني، فيما تخوض 4 فرق ملحق لتحديد المتأهل الأخير.

ليفانتي حقق الفوز على إيبار بهدف نظيف، فيما حقق إلتشي الفوز على ديبورتيفو لاكورونيا برباعية نظيفة.

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وضمن ليفانتي التأهل مباشرة إلى الليجا من الجولة قبل الأخيرة، فيما احتاج ليتشي إلى الفوز لضمان التأهل مباشرة.

وشارك هيثم حسن اللاعب المصري الفرنسي أساسيا مع فريقه ريال أوفييدو لمدة 66 دقيقة قبل أن يتم استبداله.

وحقق أوفييدو الفوز على قادش بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 75 نقطة متساويا مع ميرانديس بنفس الرصيد.

ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى الدوري الإسباني، فيما تخوض الفرق من الثالث حتى السادس مرحلة فاصلة لتحديد المتأهل الأخير إلى الليجا.

ويلعب الفريق صاحب المركز الثالث أمام السادس، فيما يواجه صاحبا المركزين الرابع والخامس ذهابا وإيابا.

ويلتقي الفائز من المباراتين في مباراة حسم المقعد الأخير المتأهل إلى الليجا.

ويلعب ريال أوفييدو أمام ألميريا، فيما يواجه ميرانديس منافسه راسينج.

وتقام مباراتا الذهاب يومي 7، و8 يونيو، فيما يقام الإياب يومي 11، و12 يونيو.

ويلتقي الفائزان في مباراة حسم التأهل ذهابا يوم 15 يونيو، وإيابا يوم 21 يونيو.

الدوري الإسباني ليجا 2
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