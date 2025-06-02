على طريقة أبطال أوروبا.. كروز أزول يتوج بدوري كونكاكاف بعد اكتساح فانكوفر بخماسية

توج كروز أزول المكسيكي بلقب دوري أبطال كونكاكاف بعد اكتساح فانكوفر وايت كابس الكندي.

وتغلب الفريق المكسيكي على نظيره الكندي بخمسة أهداف دون مقابل على طريقة تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا أمام إنتر.

وشهد اللقاء هيمنة تامة من كروز أزول على مجريات المباراة، إذ لم يهدد فانكوفر مرمى الفريق المكسيكي بأي تسديدة طوال 90 دقيقة.

وسجل كروز أزول أربعة أهداف خلال مجريات الشوط الأول بينما اكتفى بهدف وحيد في الشوط الثاني.

ورفع كروز أزول رصيده إلى سبعة ألقاب من دوري أبطال كونكاكاف ليعادل الرقم القياسي لفريق كلوب أمريكا.

وبذلك حسم كروز أزول تأهله إلى منافسات كأس العالم للأندية 2029، في النسخة الثانية الموسعة بمشاركة 32 فريقا.

كما ضمن الفريق المكسيكي التواجد بمنافسات كأس إنتركونتيننتال المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

وكان كروز أزول قد تأهل بصعوبة إلى النهائي بعد التغلب على تايجرز أونال بنتيجة 2-1 بمجموع المباراتين.

أما فانكوفر فكان قد أقصى إنتر ميامي من نصف النهائي بنتيجة 5-1 بإجمالي المباراتين.