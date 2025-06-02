على طريقة أبطال أوروبا.. كروز أزول يتوج بدوري كونكاكاف بعد اكتساح فانكوفر بخماسية

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 10:48

كتب : FilGoal

كروز أزول - أبطال كونكاكاف

توج كروز أزول المكسيكي بلقب دوري أبطال كونكاكاف بعد اكتساح فانكوفر وايت كابس الكندي.

وتغلب الفريق المكسيكي على نظيره الكندي بخمسة أهداف دون مقابل على طريقة تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا أمام إنتر.

وشهد اللقاء هيمنة تامة من كروز أزول على مجريات المباراة، إذ لم يهدد فانكوفر مرمى الفريق المكسيكي بأي تسديدة طوال 90 دقيقة.

أخبار متعلقة:
بسبب مونديال الأندية.. لاعب الهلال يغيب عن كأس كونكاكاف الذهبية رغم التقدم بهدف مبكر.. إنتر ميامي يودع أبطال كونكاكاف بمشاركة ميسي منافس الأهلي.. إنتر ميامي يسقط أمام فانكوفر بهدفين في نصف نهائي أبطال كونكاكاف قرعة كأس كونكاكاف - السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب الولايات المتحدة

وسجل كروز أزول أربعة أهداف خلال مجريات الشوط الأول بينما اكتفى بهدف وحيد في الشوط الثاني.

ورفع كروز أزول رصيده إلى سبعة ألقاب من دوري أبطال كونكاكاف ليعادل الرقم القياسي لفريق كلوب أمريكا.

وبذلك حسم كروز أزول تأهله إلى منافسات كأس العالم للأندية 2029، في النسخة الثانية الموسعة بمشاركة 32 فريقا.

كما ضمن الفريق المكسيكي التواجد بمنافسات كأس إنتركونتيننتال المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

وكان كروز أزول قد تأهل بصعوبة إلى النهائي بعد التغلب على تايجرز أونال بنتيجة 2-1 بمجموع المباراتين.

أما فانكوفر فكان قد أقصى إنتر ميامي من نصف النهائي بنتيجة 5-1 بإجمالي المباراتين.

كروز أزول دوري أبطال كونكاكاف
نرشح لكم
منافس الأهلي - بالميراس يخسر للمباراة الثانية على التوالي في الدوري البرازيلي الأخطبوط بطل لأول مرة.. بلاتنسي يحصد لقب الدوري الأرجنتيني في مفاجأة مدوية مباراته الأخيرة؟ سجل هدفا بيده.. طرد نيمار في خسارة سانتوس ضد بوتافوجو منافس الأهلي - ماسكيرانو: كأس العالم للأندية مستوى صعب لنا.. وسنحاول أن نكون على طبيعتنا كأس العالم للأندية - حسم المقعد الأخير.. لوس أنجلوس يتأهل بفوز صعب أمام كلوب أمريكا منافس الأهلي - البروفة الأخيرة.. ميسي يساهم في 4 أهداف بفوز إنتر ميامي بخماسية منافس الأهلي - ماسكيرانو يعاني.. هل هو الأنسب لقيادة ميسي ورفاقه؟ منافس الأهلي - بالميراس يكتسح سبورتنج كريستال بسداسية في ختام مجموعات كوبا ليبرتادوريس
أخر الأخبار
أثليتك: مانشستر سيتي يتحرك لضم مدافع الجزائر 5 دقيقة | ميركاتو
كوفاسيتش يخضع لجراحة في وتر أكيلس وتأكد غيابه عن كأس العالم للأندية 7 دقيقة | كأس العالم للأندية
كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن ضم محمد سيحا 26 دقيقة | الدوري المصري
مرتجي وهشام نصر على رأس ممثلي الأندية في اجتماع اتحاد الكرة 26 دقيقة | الدوري المصري
استعدادا لكأس العالم للأندية.. مرموش يعود لتدريبات سيتي الاثنين المقبل 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
زد يتمم اتفاقه مع أحمد عاطف لضمه خلال الانتقالات الصيفية 55 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم إبسويتش يكمل الكشف الطبي مع تشيلسي قبل الإعلان عن الصفقة ساعة | ميركاتو
بعد ساسولو وبيزا.. كريمونيزي آخر المتأهلين إلى الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506475/على-طريقة-أبطال-أوروبا-كروز-أزول-يتوج-بدوري-كونكاكاف-بعد-اكتساح-فانكوفر-بخماسية