منافس الأهلي - بالميراس يخسر للمباراة الثانية على التوالي في الدوري البرازيلي

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 10:18

كتب : FilGoal

فيتور ريس - بالميراس

واصل فريق بالميراس تراجعه في بطولة الدوري البرازيلي بتلقي الخسارة الثانية على التوالي والثالثة هذا الموسم خلال 11 جولة.

وخسر بالميراس خارج ملعبه أمام كروزيرو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وكان قد سقط بالميراس على ملعبه أمام فلامنجو في قمة الدوري البرازيلي ليشتعل صراع الصدارة.

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وبذلك تراجع بالميراس إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين فقط عن فلامنجو المتصدر.

كما توقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق بالميراس خارج ملعبه، إذ حافظ على سجله دون خسارة لـ 20 مباراة على التوالي خارج ملعبه قبل أن يفوز كروزيرو.

وسجل كايو جورجي لاعب يوفنتوس السابق هدفي كروزيرو ليخطف نقاط المباراة أمام بالميراس.

ويتبقى لبالميراس مباراة وحيدة في الدوري البرازيلي قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

إذ يواجه بالميراس فريق جوفينتود مساء يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر يونيو.

ويقع بالميراس في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

ويستهل بالميراس مشواره في مونديال الأندية بمواجهة بورتو البرتغالي.

بينما يواجه الأهلي في الجولة الثانية في تمام السابعة من مساء يوم 19 يونيو المقبل.

منافس الأهلي الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية
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