الأخطبوط بطل لأول مرة.. بلاتنسي يحصد لقب الدوري الأرجنتيني في مفاجأة مدوية

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 01:43

كتب : إسلام أحمد

بلاتنسي بطل الدوري الأرجنتيني

حصد بلاتنسي لقب الدوري الأرجنتيني لأول مرة في تاريخه بالفوز على هوراكان بهدف دون رد في المباراة النهائية.

الفريق المُلقب بالأخطبوط توج باللقب لأول مرة في تاريخه بعد 78 موسما في الدرجة الأولى الأرجنتينية دون تتويج.

وسجل جويدو ماينيرو هدف فوز بلاتنسي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

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الفريق يقوده فنيا كل من سيرخيو جوميز وفافيو أورسي، ولأول مرة في تاريخ الدوري الأرجنتيني يحقق فريقا يقوده 2 مدربين اللقب.

بلاتنسي ضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة مع فرقهم، حيث انضم أغلبهم سواء بدون مقابل أو على سبيل الإعارة.

وحجز بلاتنسي أولى بطاقات الأرجنتين إلى نهائيات كوبا ليبرتادوريس 2026 وستكون تلك المشاركة القارية الأولى له.

ولم يكن مشوار الفريق الصغير سهلا إذ تأهل إلى المرحلة النهائية لمرحلة أبرتورا باحتلال المركز السادس في المجموعة الثانية.

وخلال مشواره في الأدوار الإقصائية تفوق على راسينج كلوب بطل أمريكا الجنوبية ثم ريفر بليت بقيادة مارسيلو جاياردو.

وفي نصف النهائي تفوق على سان لورينزو وأخيرا فاز باللقب على حساب هوراكان.

وعقب نهاية اللقاء ظهر ماينيرو باكيا متأثرا بالتتويج إذ قال: "نحن مجموعة متواضعة بحلم كبير، وأعتقد أننا نستحق ذلك".

وأضاف "كنا على قدر المهمة، ودائما كنا نستحق التأهل، واليوم جاءت الجائزة وعلينا أن نستمتع بها".

وخسر هوراكان فرصة التتويج باللقب السادس في تاريخه بعد 52 عاما من الغياب عن منصات التتويج.

بلاتنسي الدوري الأرجنتيني
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