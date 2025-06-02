مباراته الأخيرة؟ سجل هدفا بيده.. طرد نيمار في خسارة سانتوس ضد بوتافوجو

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 00:49

كتب : إسلام أحمد

نيمار - سانتوس

تعرض نيمار نجم سانتوس البرازيلي للطرد أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي خلال اللقاء الذي خسره فريقه بنتيجة 1-0.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وشارك نيمار أساسيا لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها ما يزيد عن الشهر، إذ لعب كبديل في آخر مباراتين.

وربما ستكون تلك المباراة الأخيرة لنيمار على ملعب فيلا بليميرو معقل سانتوس إذا لم يجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، لأن الفريق سيحل ضيفا على فورتاليزا بعد أيام ثم سيتوقف الدوري حتى منتصف يوليو نظرا لمشاركة 4 فرق في كأس العالم للأندية 2025.

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اللقاء شهد أيضا ظهور الفريق بالقميص السماوي لأول مرة وهو نفس القميص الذي ارتداه نيمار مع الفريق في 2011 سابقا قبل انتقاله لبرشلونة.

وتحصل نيمار على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول. وفي الدقيقة 76 أودع نيمار الكرة بيده في الشباك لكن سرعان ما انتبه الحكم لتسجيل نيمار للكرة بيده. فأشهر بطاقة صفراء ثانية في وجهه ثم حمراء.

ويعد ذلك الطرد رقم 12 في مسيرة نيمار مع الأندية والسادس مع سانتوس.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 12 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.

وازدادت مشاكل سانتوس بعدما سجل أرتور هدفا في الدقيقة 86 قاد حامل اللقب لخطف الـ 3 نقاط.

ويعاني سانتوس من انطلاقة ضعيفة في الدوري البرازيلي إذ يحتل المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط.

وكتب نيمار رسالة عبر إنستجرام بعد نهاية اللقاء: "أحيانا يُجبرنا اليأس بعدم تسجيل هدف على ارتكاب الأخطاء، أطلب المغفرة من زملائي في الفريق، ومن الجماهير أيضا".

وأضاف "لقد أخطأت، سامحوني اليوم، لو لم أُطرد، لكنا حصلنا على الثلاث نقاط بكل تأكيد".

وأردف "الفريق يستحق التهنئة على مباراة اليوم! يمكنكم احتساب هذه النقاط الثلاث في حسابي!!!".

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نيمار سانتوس الدوري البرازيلي
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