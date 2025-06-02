مباراته الأخيرة؟ سجل هدفا بيده.. طرد نيمار في خسارة سانتوس ضد بوتافوجو

تعرض نيمار نجم سانتوس البرازيلي للطرد أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي خلال اللقاء الذي خسره فريقه بنتيجة 1-0.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وشارك نيمار أساسيا لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها ما يزيد عن الشهر، إذ لعب كبديل في آخر مباراتين.

وربما ستكون تلك المباراة الأخيرة لنيمار على ملعب فيلا بليميرو معقل سانتوس إذا لم يجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، لأن الفريق سيحل ضيفا على فورتاليزا بعد أيام ثم سيتوقف الدوري حتى منتصف يوليو نظرا لمشاركة 4 فرق في كأس العالم للأندية 2025.

اللقاء شهد أيضا ظهور الفريق بالقميص السماوي لأول مرة وهو نفس القميص الذي ارتداه نيمار مع الفريق في 2011 سابقا قبل انتقاله لبرشلونة.

O uniforme azul do Santos está de volta! ⁣ ⁣ No jogo que pode marcar a despedida de Neymar da Vila Belmiro nessa segunda passagem pelo futebol brasileiro, o Santos recebe o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e lança seu novo uniforme.⁣ pic.twitter.com/mKjCiFtMdx — ge (@geglobo) June 1, 2025

وتحصل نيمار على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول. وفي الدقيقة 76 أودع نيمار الكرة بيده في الشباك لكن سرعان ما انتبه الحكم لتسجيل نيمار للكرة بيده. فأشهر بطاقة صفراء ثانية في وجهه ثم حمراء.

ويعد ذلك الطرد رقم 12 في مسيرة نيمار مع الأندية والسادس مع سانتوس.

NEYMAR EXPULSO 🟥 O jogador fez um gol de mão, recebeu o segundo amarelo e deixou o Santos com um a menos na partida contra o Botafogo! #BrasileiraoNoPremiere pic.twitter.com/oJM53vCYpt — Premiere (@canalpremiere) June 1, 2025

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 12 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.

وازدادت مشاكل سانتوس بعدما سجل أرتور هدفا في الدقيقة 86 قاد حامل اللقب لخطف الـ 3 نقاط.

ويعاني سانتوس من انطلاقة ضعيفة في الدوري البرازيلي إذ يحتل المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط.

وكتب نيمار رسالة عبر إنستجرام بعد نهاية اللقاء: "أحيانا يُجبرنا اليأس بعدم تسجيل هدف على ارتكاب الأخطاء، أطلب المغفرة من زملائي في الفريق، ومن الجماهير أيضا".

وأضاف "لقد أخطأت، سامحوني اليوم، لو لم أُطرد، لكنا حصلنا على الثلاث نقاط بكل تأكيد".

وأردف "الفريق يستحق التهنئة على مباراة اليوم! يمكنكم احتساب هذه النقاط الثلاث في حسابي!!!".