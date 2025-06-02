ولاية ثانية؟ رومانو: لاتسيو يتوصل لاتفاق لتعيين ساري مدربا للفريق

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - لاتسيو

توصل نادي لاتسيو إلى اتفاق مع الإيطالي ماوريتسيو ساري لتعيينه كمدير فني للفريق خلال الموسم الجديد.

وتقدم ماركو باروني المدير الفني السابق للاتسيو باستقالته بعد انتهاء الموسم المنقضي عقب عدم تمكنه من التأهل إلى أي بطولة أوروبية خلال الموسم القادم.

وحسب فابريزيو رومانو فإن لاتسيو توصل لاتفاق لتعيين ساري لمدة موسمين.

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وأفاد رومانو أن يتم تمديد العقد تلقائيا لموسم ثالث حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في أي عام خلال قيادته للفريق.

وتولى المدرب البالغ من العمر 66 عاما تدريب النسور في عام 2021 حتى 2024.

وتمكن ساري من احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع لاتسيو في موسم 2022-2023 وتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأنهى لاتسيو الموسم المنقضي باحتلاله المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة.

ماوريتسيو ساري لاتسيو الدوري الإيطالي ماركو باروني
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