كرة سلة - استبعاد بيبو.. أحمد عمر يعلن قائمة الاتحاد السكندري لبطولة The BAL

الأحد، 01 يونيو 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة في بطولة bal

أعلن أحمد عمر المدير الفني لفريق كرة السلة للرجال في الاتحاد السكندري قائمة الأخضر التي ستشارك في نهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة The BAL.

وشهدت القائمة استبعاد ياسر صالح للإصابة، وأحمد أبو العلا "بيبو" لأسباب فنية.

كما شهدت القائمة انضمام المحترف الأسترالي جو لوال والذي سيشارك مع الفريق في نهائيات البطولة.

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وجاءت قائمة الاتحاد السكندري للبطولة كالآتي:

علي أحمد

أحمد عادل "دولا"

ميدو طه

يوسف شوشة

يوسف شحاتة

أنس أسامة

عمر طلعت

كايل فيناليس

دينج دينج

ماجوك دينج

جورج كينج

جو لوال أكويل

ماتونج مارويل

وخسر الاتحاد السكندري لقب الدوري المصري أمام الأهلي بعد الخسارة 3-2 في سلسلة مباريات النهائي.

ويلعب الاتحاد السكندري مباراة ترتيب المركزين الأول والثاني مع الأهلي الليبي في افتتاح البطولة.

بعدها يبدأ مشواره بشكل طبيعي في البطولة.

وكان الاتحاد السكندري تأهل للنهائيات بعدما تصدر مجموعة "كالاهاري" التي أقيمت في المغرب بالفوز في كل مبارياته.

الاتحاد السكندري الدوري الإفريقي لكرة السلة The bal
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