علي جبر: ألف مبروك لمصر.. وتحملنا في بيراميدز الصعاب ولم نلق أي دعم من الخارج

الأحد، 01 يونيو 2025 - 23:00

كتب : FilGoal

علي جبر - بيراميدز ضد الترجي

شدد علي جبر قائد بيراميدز بأن لاعبيه حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة رغم الصعوبات والضغوط.

وتوج بيراميدز باللقب لأول مرة بالفوز على صنداونز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وقال علي جبر لاعب بيراميدز عبر بي إن سبورتس: "ألف مبروك لمصر كلها، اللاعبون رجال، مررنا بالكثير وتحملنا الصعاب ولم نلق أي دعم من الخارج".

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وأضاف "أعتقد أنه لم يحقق أي فريق هذا الإنجاز من قبل، فزنا باللقب وسط هذه الفرق الكبيرة، وأقول للاعبين أنتم رجال وتستحقون اللقب".

وأتم "كنا نثق في أنفسنا من أجل التتويج، وطبيعي أن نواجه فريقا كبيرا مثل صنداونز، وضعنا كل السيناريوهات المتاحة، نستحق اللقب لأن الكل ضحى وتعب".

وأصبح بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك، والخامس بشكل عام بعد المقاولون العرب في المسابقات القارية.

ورفع بيراميدز رصيد مصر لـ 19 لقبا من دوري الأبطال وأبقى الكأس الجديدة في مصر ومواصلا هيمنة مصر على اللقب القاري.

وضرب بيراميدز موعدا مع نهضة بركان في السوبر الإفريقي 2025، وسيشارك في كأس إنتركونتينتال 2025 حيث سيواجه الفائز من أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وأصبح بيراميدز أول فريق إفريقي يحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029، ثاني فريق مصري على الإطلاق يشارك في إنتركونتينتال ومونديال الأندية بعد الأهلي.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا علي جبر
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