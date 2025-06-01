البداية بـ 4 ملايين دولار.. جوائز مالية منتظرة لـ بيراميدز حتى 2029 عقب التتويج بلقب إفريقيا

حقق بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه واضعا قدمه بين الكبار في القارة السمراء.

لقب هو الثاني في تاريخ السماوي، وربما يرتفع العدد لـ 3 ألقاب إذا توج بلقب كأس مصر 2025 على حساب الزمالك بنهاية الأسبوع.

وينتظر بيراميدز رقم كبير من الجوائز المالية والمسابقات التي سيخوضها في الفترة المقبلة حال استطاع التتويج بالألقاب.

وتتبقى مباراة وحيدة لبيراميدز هذا الموسم، وهي نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل.

فكم سيحصد بيراميدز حال التتويج بالألقاب هذا الموسم؟

دوري أبطال إفريقيا

بفوز بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صنداونز، سيحصد الفريق جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار أمريكي، أي ما يقارب 200 مليون جنيه مصري..

كأس مصر

إذا استطاع بيراميدز الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك في النهائي فسيحافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

ووفقا للأرقام السابقة فإن بطل كأس مصر يحصد ما يساوي 1.5 مليون جنيه مصري.

بطولات وجوائز منتظرة؟

السوبر المصري

بالفعل ضمن بيراميدز المشاركة في كأس السوبر المصري للموسم المقبل سواء بالفوز بلقب الدوري أو الوصافة.

وفقا لجوائز النسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري فإن بيراميدز إذا فاز باللقب سيحصد 250 ألف دولار، والمركز الثاني يحصد 125 ألف دولار، فيما يفوز صاحب المركز الثالث بـ 75 ألف دولار وأخيرا الرابع بـ 50 ألف دولار.

السوبر الإفريقي

إذا توج بيراميدز بلقب دوري الأبطال فسيحصل على حق المشاركة في كأس السوبر الإفريقي للموسم المقبل.

الفوز باللقب يعني اقتناص 500 ألف دولار وخسارة اللقب تساوي 250 ألف دولار.

كأس إنتركونتيننتال 2025

فوز بيراميدز بدوري الأبطال أيضا يعني مشاركته في كأس إنتركونتيننتال 2025 رفقة أبطال القارات تحت رعاية فيفا.

في البداية سيخوض مباراة كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي رفقة أهلي جدة بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

الفوز بأول مباراة يعني حصد 2 مليون دولار وفي حال الخسارة سيحصد مليون دولار فقط.

بينما الفوز في نصف النهائي يعني ارتفاع الجوائز المالية لـ 4 ملايين دولار.

والفوز باللقب سيصل بالجائزة المالية لـ 5 ملايين دولار.

كأس العالم للأندية 2029

فوز بيراميدز بدوري الأبطال أيضا يضمن مشاركته في كأس العالم للأندية 2029 في ثاني نسخ البطولة الكبرى كأول ممثل لإفريقيا.

وفقا للأرقام الحالية فإن مشاركة فرق من إفريقيا تساوي 9.5 مليون دولار.

الفوز في أي مباراة سيساوي مليوني دولار والتعادل يساوي مليون دولار.

وربما سترتفع القيمة المالية في النسخة الثانية حال تحقيق للنسخة الأولى المقررة في الشهر المقبل ناجحا كبيرا.

فكم سيحصد بيراميدز ماليا في النهاية؟