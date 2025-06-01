بعد استلامه الخنزير الذهبي.. إنزاجي: الخسارة من باريس مؤلمة ولا أرغب في الحديث

استلم سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر جائزة الخنزير الذهبي للمرة السادسة في مسيرته.

جائزة الخنزير الذهبي يتم تقديمها في برنامج ستريشا لا نوتيتسيا الشهير على قناة ميدياست، ويتم تقديمها لشخصية رياضية أو سياسية أو فنية قدمت عملا سيئا.

وقال المدرب الإيطالي بعد استلام الجائزة: "لعبنا بشكل سيء ضد باريس سان جيرمان، لا أملك رغبة كبيرة في الحديث".

وأتم "أتمتع بصفات الرياضيين، الخسارة مؤلمة لكنها مقبولة، باريس سان جيرمان فريق قوي واستحق الفوز".

وخاض إنتر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان وهزم بخسارة كاسحة بخمسة أهداف دون رد.

وتعد هذه النتيجة الأكبر في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا.

ووصل إنتر إلى النهائي بعد تخطي بايرن ميونيخ في دور ربع النهائي.

وفي نصف النهائي تمكن إنتر من التعادل مع برشلونة بثلاثة أهداف في الذهاب، والفوز في الإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في سيناريو درامي.

وسيجتمع سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر مع إدارة ناديه لمناقشة الخطط للموسم المقبل وما سيفعله النيراتزوري في الميركاتو الصيفي.

وتلقى المدرب الإيطالي عرضا من الهلال السعودي مقابل 25 مليون يورو سنويا.

ومن المنتظر أن يخوض إنتر بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد إنتر في مجموعة تضم كل من ريفر بليت ومونتيري وأوراوا ريدز الياباني.