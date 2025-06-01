"أنا الأحمق الوحيد".. مشجع واحد فقط يستقبل بعثة إنتر بعد الخسارة الكاسحة

استقبل مشجع واحد فقط لإنتر بعثة الفريق في مطار مالبينسا بمدينة ميلانو والعائدة من ميونيخ.

وخاض إنتر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان وخسر بخمسة أهداف دون رد.

ونشرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت استقبال مشجع واحد من النيراتزوري بعثة الفريق العائدة إلى ميلانو.

وقال ماركو للصحيفة: "أنا الأحمق الوحيد هنا، لكن أعتقد أن اللاعبين يستحقون التصفيق".

ووصل إنتر إلى النهائي بعد تخطي بايرن ميونيخ في دور ربع النهائي.

وفي نصف النهائي تمكن إنتر من التعادل مع برشلونة بثلاثة أهداف في الذهاب، والفوز في الإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في سيناريو درامي.

وسيجتمع سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر مع إدارة ناديه لمناقشة الخطط للموسم المقبل وما سيفعله النيراتزوري في الميركاتو الصيفي.

وتلقى المدرب الإيطالي عرضا من الهلال السعودي مقابل 25 مليون يورو سنويا.

ومن المنتظر أن يخوض إنتر بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد إنتر في مجموعة تضم كل من ريفر بليت ومونتيري وأوراوا ريدز الياباني.