تجديد الشراكة بين شركة الكرة في الأهلي والمتحدة للرياضة لعام 2030

الأحد، 01 يونيو 2025 - 21:13

كتب : حسام نور الدين

تجديد الشراكة بين شركة الأهلي والشركة المتحدة للرياضة

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن تجديد وتمديد الشراكة القائمة مع الشركة المتحدة للرياضة، في عقد يمتد حتى نهاية موسم 2030، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الرعاية والاستثمار والتسويق الرياضي.

جاء الإعلان عن التعاقد خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة المتحدة للرياضة اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى جانب مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، ومجلس إدارة الشركة المتحدة، حيث تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وشهد المؤتمر تأكيدًا على أهمية هذه الشراكة، ودورها الحيوي في دعم خطط التطوير المستدامة لفريق الكرة الأول بالنادي، بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لجماهير الأهلي.

أخبار متعلقة:
أصبح هدافا لدوري أبطال إفريقيا.. ماييلي يسجل هدفا لـ بيراميدز في صنداونز مودرن سبورت يعلن رحيل بن شيخة بعد نهاية الموسم عمرو أدهم يعلن سداد الزمالك مستحقات ياسر حمد

كما شهد المؤتمر توقيع عقد الشراكة الجديد، ووقعه كل من أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومحمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة.

بحضور سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

وفي ختام المؤتمر، حرص محمود الخطيب على إهداء مجلس إدارة الشركة المتحدة درع وعلم الأهلي، بالإضافة إلى قميص فريق الكرة، قبل أن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة بإهداء درع الشركة للخطيب.

الأهلي الشركة المتحدة شركة الكرة في الأهلي
نرشح لكم
حوار أكرم توفيق - عن الرحيل وإيقاف ميسي وصفقة زيزو ونتيجة كبيرة أمام الزمالك رغم صعوده للدوري المصري.. كهرباء الإسماعيلية يطلب إلغاء الهبوط في المحترفين البداية بـ 4 ملايين دولار.. جوائز مالية منتظرة لـ بيراميدز حتى 2029 عقب التتويج بلقب إفريقيا "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو الأهلي يعلن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم مودرن سبورت يعلن رحيل بن شيخة بعد نهاية الموسم عمرو أدهم يعلن سداد الزمالك مستحقات ياسر حمد من أين يأتي الأهلي بالأموال؟ الخطيب يجيب السؤال
أخر الأخبار
مرعي: أدركت في ذلك الوقت أن لقب إفريقيا يقترب منا 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
استبعاد ذكري وانضمام مادو في قائمة منتخب السعودية 17 دقيقة | سعودي في الجول
ولاية ثانية؟ رومانو: لاتسيو يتوصل لاتفاق لتعيين ساري مدربا للفريق 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
حوار أكرم توفيق - عن الرحيل وإيقاف ميسي وصفقة زيزو ونتيجة كبيرة أمام الزمالك 28 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم عادل: غنيت أغنية عالمية لبيراميدز.. وأتمنى الاحتراف 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
رغم صعوده للدوري المصري.. كهرباء الإسماعيلية يطلب إلغاء الهبوط في المحترفين 38 دقيقة | القسم الثاني
تصدر على عرش إفريقيا.. ماييلي يحسم قائمة هدافي دوري الأبطال 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - استبعاد بيبو.. أحمد عمر يعلن قائمة الاتحاد السكندري لبطولة The BAL 52 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506447/تجديد-الشراكة-بين-شركة-الكرة-في-الأهلي-والمتحدة-للرياضة-لعام-2030