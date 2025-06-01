مودرن سبورت يعلن رحيل بن شيخة بعد نهاية الموسم

الأحد، 01 يونيو 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة

أعلن مودرن سبورت رحيل الجزائري عبد الحق بن شيخة من تدريب الفريق بعد نهاية الموسم.

وتولى بن شيخة تدريب مودرن سبورت منذ فبراير الماضي.

واستطاع قيادة الفريق للهروب من مراكز الهبوط بنهاية الموسم الذي تم إلغاء الهبوط به.

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وخلال 12 مباراة في الدوري المصري فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 4.

كما ودع كأس مصر من دور الـ 16 على يد الزمالك.

وخرج من كأس عاصمة مصر من ربع النهائي أمام البنك الأهلي.

وبدأ مودرن سبورت الموسم تحت قيادة فنية لطلعت يوسف الذي رحل بعد 4 جولات.

وعوضه الفرنسي فرانك دوما لكنه لم يستمر كثيرا وشغل أحمد صالح منصب المدير الفني بشكل مؤقت.

وتولى الجزائري البالغ 61 المهمة بدءا من الجولة 14 وحتى نهاية الموسم.

يذكر أن فرق مودرن سبورت والأهلي وغزل المحلة وحرس الحدود أعلنت رحيل مدربيها بنهاية الموسم الجاري.

مودرن سبورت عبد الحق بن شيخة
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