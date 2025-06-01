لقب غائب منذ 9 مواسم.. الترجي بطلا لكأس تونس بالفوز على الملعب

توج الترجي بلقب بطولة كأس تونس لموسم 2024-2025 بعد الفوز على الملعب التونسي بهدف دون رد، في النهائي الذي أقيم بينهما بملعب رادس، ليستعيد اللقب الغائب عنه منذ 9 مواسم.

ووصل الترجي إلى اللقب رقم 16 له في كأس تونس، ويأتي بعده الإفريقي بـ13 لقبا.

وجاء هدف فوز الترجي في المباراة عن طريق النيجيري أونوتشي أوجبيلو في الدقيقة 65.

وبذلك حصد الترجي الثنائية المحلية بعدما توج بلقب الدوري قبل أسابيع بعد منافسة قوية من الاتحاد المنستيري.

ولم يفز الترجي بلقب كأس تونس منذ موسم 2015-2016 ليستعيد الكأس الغائبة منذ 9 مواسم.

بينما خسر الملعب التونسي لقب الكأس الذي فاز به العام الماضي.

ويستعد الترجي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا خلال الشهر الجاري.

ويقع الترجي في المجموعة الرابعة للبطولة رفقة كل من تشيلسي الإنجليزي وليون المكسيكي وفلامنجو البرازيلي.