عمرو أدهم يعلن سداد الزمالك مستحقات ياسر حمد

الأحد، 01 يونيو 2025 - 20:03

كتب : إبراهيم رمضان

ياسر - حمد

أعلن نادي الزمالك سداد مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق.

وتلقى الزمالك إيقافا جديدا للقيد لمدة 3 فترات بدأت من الأربعاء 28 مايو الماضي.

وقال أدهم خلال المركز الإعلامي لناديه: "سددنا مستحقات ياسر حمد البالغة مليون و700 ألف جنيه من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد".

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وانضم ياسر حمد لصفوف الزمالك في يناير 2024 ورحل بنهاية الموسم بعدما شارك في 3 مباريات فقط.

إذ لعب مباراتين في مسابقة الدوري، شارك في مباراة كاملة أمام سموحة وأخرى في آخر دقيقة ضد الاتحاد السكندري.

بينما لعب ياسر حمد لمدة 27 دقيقة أمام أبو سليم الليبي في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وحقق ياسر حمد لقب الكونفدرالية مع الزمالك.

وكان الزمالك قد تلقى خطابا من فيفا برفع اسمه من الأندية الموقوفة عن القيد.

وسبق أن كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك "شكوى ميشالاك ضد الزمالك قُدمت منذ رحيله ونعلم بها ولم يصدر فيفا أي قرار بشأنها".

وأضاف "نعمل حاليا على تسوية مستحقات جوزيه جوميز خاصة وأنه أنهى عقده ورحل مباشرة قبل تسوية مستحقاته وكذلك إبراهيما نداي".

وتقدر مستحقات ميشالاك المتأخرة بـ 700 ألف دولار، وينص تعاقد البولندي مع الزمالك على تقاضيه على 770 ألف دولار في الموسم.

وكان مقررًا أن يستمر عقد ميشالاك في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد أعلن تسديد غراماتي كل من خالد بو طيب لاعب الفريق السابق وجايمي باتشيكو مدرب النادي الأسبق.

وجاءت المستحقات التي سددها الزمالك للأندية والمدربين واللاعبين السابقين على النحو التالي:

مليون و517 ألف و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

512 ألف و390 دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا.

24 ألف و364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا.

83 ألف و455 دولار مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

340 ألف و130 دولار عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب.

46 ألف و398 دولار للمغربي أحمد بلحاج.

68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مليون و141 ألف و280 دولار عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

ووصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522ألف و913 دولار.

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