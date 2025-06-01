من أين يأتي الأهلي بالأموال؟ الخطيب يجيب السؤال

أجاب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن التساؤل بشأن مصدر أموال الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي: "العديد من الناس يتساءلون من أين يأتي الأهلي بالأموال؟ الإجابة: من الشركات والرعاة والمعلنين".

وأوضح "نحن لا ندفع مليمًا في الوقت الحالي لأن شركاتنا قائمة بهذا الدور وتوفر دخلا ممتازا".

وتابع "اسم الأهلي الكبير جاذب للرعاة والمعلنين ونحن سعداء بالشراكة مع المتحدة، الشركة الوطنية على رأسها مجموعة من الشخصيات التي نعتز بها وهي من الكيانات التي يمكنها صنع أشياء كبيرة".

وأكمل "المتحدة شريك في الإنجازات سواء المحلية أو القارية أو العالمية".

وفي سياق آخر قال: "أشكر جماهير النادي الأهلي وأبارك لها على بطولة الدوري والجمهور هو السند في الشدة قبل الفرحة".

وأضاف "جمهور الأهلي مختلف ودائما يدفعك للأمام ويكافح لآخر لحظة وهذا ما حدث في بطولة الدوري".

وأوضح "الجمهور كان واثقا في التتويج بالبطولة مثل اللاعبين الذين تعاهدوا على التعويض في الدوري بعد الإخفاق في إفريقيا".

وجاءت التصريحات خلال مؤتمر الإعلان عن اتفاق الرعاية الجديد مع الشركة المتحدة للرياضة.

وقال أيمن فتحي حسين رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي في مؤتمر صحفي: "تم الاتفاق مع الشركة المتحدة على عقد رعاية لمدة أربع سنوات بسبب النجاحات العملاقة السابقة في عقود الرعاية مع المتحدة".

وأضاف "المستوى الذي وصل إليه النادي الأهلي من على النطاق المحلي والإفريقي، جعل الشراكة مع المتحدة للرياضة أكثر ضرورية لضمان المزيد من النجاح ومنح الرعاة والمعلنين المزيد من الفرص".

وأكمل "نستهدف عقود رعاية وبث تليفزيوني على أعلى مستوي من الشراكة مع المتحدة".

وتوج الأهلي بالدوري المصري وكأس السوبر المصري في الموسم الحالي.

ويستعد النادي الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

وتقام البطولة بنظام جديد يضم 32 فريقا للمرة الأولى في التاريخ.

ويلعب الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويقع الأهلي وإنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.