بعد 25 عاما.. الأهلي يعادل إنجازه الفريد بالجمع بين ألقاب الدوري بالألعاب الجماعية

حقق النادي الأهلي إنجازا فريدا بتحقيق دوريات الألعاب الجماعية الأربعة على مستوى الرجال.

ونجح الأهلي في حصد لقب دوري السوبر لكرة السلة ليكمل سلسلة ألقاب الألعاب الجماعية في النادي هذا الموسم.

وتفوق الأهلي على الاتحاد السكندري في النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع مباريات السلسلة النهائية للدوري السوبر.

وبذلك يكون الأهلي قد جمع لقب دوريات القدم والسلة واليد والطائرة.

ويعتبر ذلك الإنجاز الفريد لم يتحقق من قبل سوى مرة واحدة فقط موسم 1999 - 2000 وكان ذلك عن طريق النادي الأهلي أيضا.

كذلك حصد الأهلي لقب الدوري في ألعاب الصالات الجماعية لفرق الرجال والسيدات لأول مرة وذلك في الكرة الطائرة واليد والسلة.

وتوج الأهلي بلقب دوري كرة القدم عن الموسم الحالي بالفوز بفارق نقطتين عن بيراميدز.

بينما توج الأهلي بلقب دوري الطائرة بعد التغلب على بتروجت في المباراة النهائية.

ونجح الأهلي في حصد لقب دوري كرة اليد متفوقا على الزمالك في الترتيب.

وأخيرا حصد الأهلي لقب دوري كرة السلة بالفوز 3-2 على الاتحاد في سلسلة النهائي.