ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا في الظهر.. وموقفه من مونديال الأندية

الأحد، 01 يونيو 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق في الظهر.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأوضح النادي أن الإصابة عبارة عن التهاب في مفصل الظهر.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن من المرجح تواجد الحارس البلجيكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، لكن من المستبعد لعبه مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

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وتعرض كورتوا لـ3 إصابات خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد وغاب بسببها 68 يوما بواقع 13 مباراة.

وشارك كورتوا في 46 مباراة واستقبلت شباكه 55 هدفا وحافظ على شباكه من استقبال أي هدف في 14 مباراة.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وينتهي تعاقد كورتوا حاليا مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.

ريال مدريد كورتوا الدوري الإسباني كأس العالم للأندية
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