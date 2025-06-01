لا جازيتا ديلو سبورت: فراتيزي منفتح للرحيل عن إنتر بعد خسارة أبطال أوروبا

يبدو أن دافيدي فراتيزي سيكون من بين أول المغادرين لـ إنتر في الصيف الجاري بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا.

دافيد فراتيسي النادي : إنتر إنتر

وتوج باريس سان جيرمان باللقب القاري لأول مرة بالفوز على إنتر بخماسية في النهائي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن لاعب الوسط اعترض على قرار سيموني إنزاجي بعدم إشراكه في نهائي دوري أبطال أوروبا وجلوسه على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة.

ومنذ انضمامه في صيف 2023 فإن فراتيزي حظى بفرصة المشاركة في أغلب المباريات كبديل لكنه صنع الفارق بفضل هدفيه ضد بايرن ميونيخ وبرشلونة في الوصول لنهائي دوري الأبطال.

وأبدى صاحب الـ 25 عاما إحباطه من عدم مشاركته في النهائي.

وأشار التقرير إلى أن لاعب الوسط سيرحل بنسبة 100% إذا استمر سيموني إنزاجي في منصب المدير الفني للموسم المقبل.

وكشف التقرير أن نابولي ربما سيكون الأقرب لضمه بمقابل يتراوح بـ 40 مليون يورو حال قدم عرضا رسميا.

وخاض فراتيزي هذا الموسم 47 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع.

ومنذ انضمامه لإنتر خاض 89 مباراة سجل 15 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات وتوج بلقبي الدوري والسوبر الإيطالي.