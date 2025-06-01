دوري NBA - تعرف على مواعيد النهائي بين إنديانا وأوكلاهوما

تأهل فريق إنديانا بيسيرز إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك بعد التغلب على نيويورك نيكس في نهائي القسم الشرقي.

وفاز إنديانا على نيويورك بنتيجة 125-108 في المباراة السادسة بينهما في سلسلة نهائي القسم الشرقي.

لتنتهي السلسلة بنتيجة 4-2 لصالح إنديانا.

شهدت المباراة تألق باسكال سياكم نجم إنديانا الذي سجل 31 نقطة، كذلك سجل تايريس هاليبرتون 21 نقطة.

وحصل باسكال سياكم على جائزة MVP كأفضل لاعب في نهائي القسم الشرقي.

ووصل إنديانا بيسيرز إلى نهائي دوري NBA للمرة الثانية في تاريخه.

وبذلك يصعد إنديانا للنهائي في مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندرز بطل القسم الغربي.

ويقام نهائي NBA بطريقة 7 مباريات من يفوز أولا بـ4 منها يحسم اللقب لصالحه.

وجاءت مواعيد مباريات النهائي كالآتي:

المباراة الأولى: 5 يونيو

المباراة الثانية: 8 يونيو

المباراة الثالثة: 11 يونيو

المباراة الرابعة: 13 يونيو

المباراة الخامسة: 16 يونيو

المباراة السادسة: 19 يونيو

المباراة السابعة: 22 يونيو