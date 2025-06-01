في الجول يكشف تفاصيل انتقال أحمد رمضان من سيراميكا كليوباترا لـ الأهلي

أتم الأهلي اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا على التعاقد مع لاعبه أحمد رمضان.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد أتم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا على ضم أحمد رمضان على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين جنيه.

وسيتواجد بند في عقد اللاعب يتيح للأهلي التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 30 مليون جنيه.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن هناك جلسة تجمع مسؤولي الفريقين عقب حسم الدوري المصري للتفاوض بشأن أحمد رمضان مدافع سيراميكا الذي يرغب الأهلي في التعاقد معه.

ويأتي ذلك ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية والاستعدادا للموسم الجديد.

وتدرج رمضان في صفوف ناشئين الأهلي ورحل لوادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 ورحل بعد عامين لسيراميكا كليوباترا.

وخاض المدافع الدولي البالغ 28 عاما 25 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا سجل هدفا وصنع آخر.

وسيكون أحمد رمضان خامس صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد بعد محمود حسن "تريزيجيه" الذي أعلن الأهلي ضمه بشكل رسمي.

وكذلك التونسي محمد علي بن رمضان الذي ينتظر الأهلي نهاية الدوري للإعلان عن التعاقد معه.

وأيضا أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الذي اتفق مع الأهلي على الانضمام له بنهاية تعاقده في صفقة انتقال حر.

بالإضافة إلى محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب والمعار إلى حرس الحدود.

من هو أحمد رمضان؟