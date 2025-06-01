سكاي: برينتفورد في مفاوضات متقدمة لضم حارس ليفربول

الأحد، 01 يونيو 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

كيليهر يتصدى لركلة جزاء أمام مبابي

يجري برينتفورد محادثات متقدمة مع ليفربول بشأن حارسه كويمين كيليهر، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وأضاف التقرير أن برينتفورد وصل لهذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات بعد أن وافق مبدئيًا على بيع مارك فليكن إلى باير ليفركوزن.

واتفق ليفركوزن وبرينتفورد على انتقال فليكن مقابل 13 مليون يورو + إضافات، حسب التقرير.

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وأوضح التقرير أن الصفقة لن تُبرم إلا بعد أن يضمن النادي اللندني ضم كيليهر بديلًا له في حراسة المرمى.

وأفاد التقرير أنه تم تحديد موعد الفحص الطبي للحارس الهولندي مع ليفركوزن.

وتقدر قيمة كيليهير البالغ من العمر 26 عاما بأكثر من 20 مليون جنيه استرليني، حسب تقارير عديدة.

ومن المرجح أن يوافق ليفربول على رحيل كيليهر، في ظل انضمام جورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا الذي سينضم إلى ليفربول الموسم المقبل، وبقاء أليسون بيكر.

في الصيف الماضي، أعلن نادي ليفربول تعاقده مع مامارداشفيلي، على أن يبقى الحارس الجورجي في صفوف فالنسيا خلال الموسم المنصرم معارا على أن ينضم لليفربول بداية من الموسم المقبل.

ورفع مامارداشفيلي راية التحدي من أجل حراسة عرين الريدز كأساسي، حين قال في تصريحات لحساب geo team عبر إنستجرام: "لا أفكر في إعارة أخرى".

وأضاف "سألعب مع ليفربول في الموسم الجديد، سواء رحل أليسون بيكر أم لا".

صفقة انتقال الحارس لليفربول تمت مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس البالغ من العمر 24 عاما.

وشارك الحارس مع منتخب جورجيا في يورو 2024 وظهر بشكل جيد جذب أضواء الفرق الكبيرة نحوه.

كويمين كيليهر ليفربول برينتفورد
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