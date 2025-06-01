انتهت دوري السلة - الأهلي (64)-(59) الاتحاد.. الأحمر بطلا للدوري
الأحد، 01 يونيو 2025 - 16:50
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الاتحاد في المباراة الخامسة والفاصلة لتحديد بطل دوري السوبر لرجال كرة السلة.
ويتعادل الفريقان في السلسلة بنتيجة 2-2.
لمشاهدة المباراة من هنا.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بلقب الدوري
ق 1: ثلاثية من ميدو طه والفارق نقطة 60-59 للأهلي
ق 1: ثلاثية للاتحاد والنتيجة 60-56
ق 3: الأهلي يتقدم 58-50
ق 5: الفارق يتلقص والنتيجة 53-50 للأهلي
ق 6: تقدم الأهلي 53-45
انطلاق الربع الحاسم
نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 50-40
ق 7: تقدم الأهلي 41-28
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 41-25
ق 6: تقدم الأهلي 34-22
ق 8: إصابة أحمد عادل دولا لاعب الاتحاد
بداية الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى 31-15 للأهلي
ق2:55 تفوق مستمر من الأهلي 27-4 ووقت مستقطع جديد
تقدم الأهلي 12-2 ووقت مستقطع للاتحاد
الفترة الأولى
انطلاق المباراة