انتهت دوري السلة - الأهلي (64)-(59) الاتحاد.. الأحمر بطلا للدوري

الأحد، 01 يونيو 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يلعب الأهلي أمام الاتحاد في المباراة الخامسة والفاصلة لتحديد بطل دوري السوبر لرجال كرة السلة.

ويتعادل الفريقان في السلسلة بنتيجة 2-2.

لمشاهدة المباراة من هنا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بلقب الدوري

ق 1: ثلاثية من ميدو طه والفارق نقطة 60-59 للأهلي

ق 1: ثلاثية للاتحاد والنتيجة 60-56

ق 3: الأهلي يتقدم 58-50

ق 5: الفارق يتلقص والنتيجة 53-50 للأهلي

ق 6: تقدم الأهلي 53-45

انطلاق الربع الحاسم

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 50-40

ق 7: تقدم الأهلي 41-28

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 41-25

ق 6: تقدم الأهلي 34-22

ق 8: إصابة أحمد عادل دولا لاعب الاتحاد

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى 31-15 للأهلي

ق2:55 تفوق مستمر من الأهلي 27-4 ووقت مستقطع جديد

تقدم الأهلي 12-2 ووقت مستقطع للاتحاد

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الاتحاد
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