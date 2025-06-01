بعد خسارة نهائي دوري الأبطال.. سباليتي: أتشيربي رفض الانضمام لمنتخب إيطاليا

الأحد، 01 يونيو 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

فرانشيسكو أتشيربي - إنتر

أعلن لوشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا عدم انضمام فرانشيسكو أتشيربي للمعسكر.

وكان أتشيربي ضمن قائمة إيطاليا التي ستشارك في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "أتشيربي لم يستجل للاستعداء للمنتخب ونحن ندرك ذلك ونمضي قدما، الأمر لا يتعلق بالحالة البدنية ولكنه كان يفكر في كل ما يحدث حوله".

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وشارك أتشيربي في خسارة إنتر لنهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت بخمسة أهداف دون مقابل من باريس سان جيرمان.

أتشيربي هو أحد العناصر الأساسية لمنتخب إيطاليا.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب إيطاليا ضد النرويج ومولدوفا خلال فترة التوقف الدولي بتصفيات كأس العالم 2026.

ولم يلعب منتخب إيطاليا أي مباراة في التصفيات حتى الآن، بينما يتصدر منتخب النرويج المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى ملحق مؤهل للبطولة.

فرانشيسكو أتشيربي إيطاليا لوشيانو سباليتي
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