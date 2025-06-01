كرة سلة - إيقاف عمرو زهران مباراة وغرامة مالية

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إيقاف عمرو زهران لاعب الأهلي مباراة واحدة.

وبذلك يغيب عمرو زهران عن المباراة الفاصلة بين الأهلي والاتحاد لتحديد بطل الدوري.

وكشف اتحاد السلة في بيان رسمي إيقاف زهران مباراة بجانب تغريمه 50 ألف جنيه نظرا لما بدر منه خلال المباراة الرابعة في سلسلة نهائي دوري السوبر.

ويأتي ذلك بعد طرد اللاعب من المباراة الرابعة للتعدي على كايل فيناليس محترف الاتحاد في أول دقيقتين باللقاء.

وكان من المفترض أن تقام المباراة مساء اليوم الأحد في تمام السادسة مساء، ليتم تعديل الموعد إلى الخامسة مساء.

وذلك لارتباط الاتحاد بالسفر إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في نهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة The Bal.

وتقام سلسلة النهائي على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 75-71 في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

ونجح الأهلي في معادلة سلسلة النهائي بنتيجة 2-2 في المباريات مع الاتحاد السكندري.

لتصل السلسلة إلى مباراة خامسة حاسمة بين الفريقين لتحديد بطل الدوري.