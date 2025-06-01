كأس العالم للأندية - العين يواصل تدعيماته بمدافع نمساوي

أعلن نادي العين يوم الأحد تعاقده مع أديس ياسيتش مدافع فولفسبورجر النمساوي.

ويستعد العين للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

النمساوي البالغ من العمر 22 عاما يلعب في مركز الظهير الأيمن.

وأصبح ياسيش خامس صفقة للعين هذا الصيف.

بعد حسين رحيمي ويحيى بن خالق وروي باتريسيو ومارسيل راتنيك.

ويواصل العين تدعيم صفوفه تحضيرا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رامي ربيعة توجه رفقة شقيقه إلى دبي لمقابلة وكيله سامر سلامة، لبحث خطوته القادمة سواء باستكمال المفاوضات مع نادي العين قبل الكشف الطبي والتوقيع الرسمي أو مناقشة العروض السعودية حال عدم إتمام الاتفاق مع النادي الإماراتي.

ومن المنتظر أن يتمم ربيعة انتقاله إلى العين الإماراتي ليشارك معه في كأس العالم للأندية في أمريكا الشهر المقبل حال التوقيع الرسمي.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.