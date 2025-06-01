إنبي يكرم أسرة أحمد رفعت

أعلن نادي إنبي تكريمه لأسرة أحمد رفعت لاعبه السابق.

التكريم جاء على هامش احتفالية إنبي لتكريم أبطال النادي وكون أن اللاعب الراحل سبق له اللعب بقميص الفريق.

وقال أيمن الشريعي رئيس النادي خلال الحفل: "أحمد رفعت هو أحد أبناء نادي إنبي الذين تربوا وترعرعوا داخل أسواره، لعب على ملعب النادي، تدرب تحت شمسه، وشارك في تحقيق بطولات عديدة مع فرق الناشئين".

وتابع "لقد كان نموذجًا للشغف والالتزام، وكان إنجازه وإنجاز كل من يمر من هنا هو مصدر فخر لنا جميعًا. إن تكريم أسرة أحمد اليوم هو رسالة إيمان من النادي بأن كل من مر بهذه المدرسة سيبقى في ذاكرتنا وقلوبنا".

وكان رفعت أحمد اللاعبين الذين خرجوا من قطاع ناشئين نادي إنبي ولعب مع الفريق الأول حتى عام 2016.