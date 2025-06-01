خدمة في الجول - فتح حجز تذاكر ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

الأحد، 01 يونيو 2025 - 16:21

كتب : FilGoal

جماهير الإسماعيلي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باح حجز مباريات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويلعب الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة من يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو على استاد الإسماعيلية.

وفي نفس اليوم يلتقي البنك الأهلي مع إنبي على استاد القاهرة.

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وكان سيراميكا كليوباترا قد توج بالنسختين الأخيرتين من كأس عاصمة مصر، بينما فاز مودرن سبورت بالنسخة الأولى من اللقب.

وكان الإسماعيلي قد تأهل بعد الفوز على طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا على حساب بتروجت.

وفاز البنك الأهلي في ربع النهائي على مودرن سبورت، بينما فاز إنبي على حرس الحدود.

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الإسماعيلي إنبي البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر
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