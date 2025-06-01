مانشستر يونايتد يعلن ضم كونيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد ضم ماتيوس كونيا قادما من ولفرهامبتون.

وأصبح كونيا البالغ من العمر 26 عامًا أول صفقات يونايتد الصيفية.

وأفاد النادي في بيان: "توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع ولفرهامبتون بشأن التعاقد مع ماتيوس كونيا".

وسيدفع الشياطين الحمر قيمة الشرط الجزائي البالغ 62.5 مليون جنيه إسترليني في عقد ماتيوس كونيا مع ولفرهامبتون.

لم يذكر يونايتد مدة التعاقد، لكن تقارير أشارت إلى أن البرازيلي وقع على عقد يربطه بالشياطين الحمر حتى صيف 2030، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ووافق البرازيلي ماتيوس كونيا على الانضمام للشياطين الحمر رغم فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

خلال موسمين ونصف قضاها كونيا مع ولفرهامبتون، سجل 33 هدفا في 92 مباراة.

وسجل كونيا الموسم المنصرم مع ولفرهامبتون 17 هدفا في 35 مباراة بمختلف البطولات الموسم الجاري.

وظهر كونيا في 13 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي.