دي مارزيو: مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع دوناروما

يدرس مانشستر سيتي إمكانية التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان هذا الصيف، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وينتهي عقد الحارس الإيطالي مع باريس سان جيرمان في صيف 2026.

وأوضح دي مارزيو أن هذا التطور يأتي في أعقاب الشكوك التي أثارها الحارس الإيطالي الدولي حول مستقبله عقب فوز فريقه على إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابع أنه في ظل عدم توقيع عقد جديد مع سان جيرمان، قد يكون الانتقال إلى سيتي خيارا محتملا.

ولفت الصحفي الإيطالي إلى أن بطل دوري أبطال أوروبا يأمل في الاحتفاظ بخدمات دوناروما، وقد بدأ المحادثات بشأن تمديد العقد.

وبدأت المحادثات بين وكيل دوناروما ولويس كامبوس مدير سان جيرمان بشأن العقد الجديد قبل أكثر من شهر، لكنها تأجلت حتى نهاية الموسم.

وقد يكون الرحيل هو السيناريو المرجح في حالة عدم تلبية مطالبه.

وقاد دوناروما باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 5-0 على إنتر في النهائي.

طيلة 14 عاما تحت القيادة القطرية لباريس سان جيرمان، عرف العالم تواجد النجوم الأبرز على الساحة في قائمته، بداية من زلاتان إبراهيموفيتش ومرورا بديفيد بيكهام ثم نيمار وميسي وأخيرا كيليان مبابي.

وصل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال في 2020 لأول مرة وخسر بفوارق ضئيلة من بايرن ميونيخ الذي فاز على ملعبه اليوم.

جاء لويس كامبوس في منصب المستشار الفني ومعه لويس إنريكي المدير الفني الجديد، رحل نيمار ثم ميسي ثم مبابي، وتحرر باريس سان جيرمان من قيوده.

الفريق الذي يضم مجموعة من الشباب الواعد الذي تحسس طريقه ببطئ في بداية مشواره بدوري الأبطال اكتسب الثقة أكثر وتفوق على المرشحين وفاز باللقب بطريقة لا تُصدق في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

تفوق على مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في المجموعات بعدما خسر من أرسنال وأتليتكو مدريد، واحتل المركز الـ 15.

اكتسح بريست 1-0 في الملحق، ثم ضرب الفرق الإنجليزية تبعا بدءا من ليفربول ثم أستون فيلا ثم أرسنال وصولا للنهائي حيث حقق الانتصار بفوز لا يمحى من الذاكرة.

ولم يكن لأحد أن يتخيل الحل في يد لاعب يُدعي دزيري دوي بعمر الـ 19 عاما و362 يوما.

دزيري دوي عندما يتم ترجمتها للغة الإنجليزية فهي تعني "الموهوب المرغوب".. وبالفعل ذلك "الموهوب" حقق "المرغوب" لباريس سان جيرمان اليوم بعد سنوات من مطاردة الحلم المستحيل.

وبات أصغر لاعب فرنسي يشارك في نهائي دوري الأبطال وأول لاعب يسجل هدفين ويصنع هدف منذ نهائي 1964 عندما فعلها ساندرو ماتزولا ضد ريال مدريد.