كرة يد - بعد السداسية التاريخية.. مادسن: عام رائع بمصر سيظل محفورا في ذهني للأبد

ودع ستيفان مادسن المدير الفني لفريق رجال الأهلي لكرة اليد النادي وجماهيره بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

ويستعد مادسن لخوض تجربة تدريبية جديدة وهذه المرة لقيادة باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل.

وكتب ستيفان مادسن المدير الفني السابق للأهلي عبر حسابه على إنستجرام: "عام رائع في مصر وصل إلى النهاية، ويا لها من نهاية، عام مليء بالخبرات والإنجازات الرائعة، لكن الأهم أنه كان عاما مليئا بالصداقات وفريق العمل وقيادة رائعة من القائد إبراهيم المصري".

وتابع "عام لا يمن أن أنساه، هذا النادي، هؤلاء الأشخاص، هذه الذكريات سوف تكون محفورة دائما في ذهني".

واختتم مادسن رسالته "عائلة الأهلي بأكملها ستظل في قلبي، شكرا جزيلا لكم".

وكان مادسن قد حقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بالسداسية مع الأهلي هذا الموسم.

وتوج الأهلي بالثلاثية المحلية، الدوري والكأس والسوبر، كما حصد الثلاثية القارية دوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.

كما حقق مادسن إنجازا تاريخيا عندما قاد الأهلي لحصد برونزية كأس العالم للأندية على حساب برشلونة.

ويعتبر الأهلي أول فريق غير أوروبي ينجح في تحقيق الفوز على برشلونة بكأس العالم للأندية.