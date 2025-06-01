تير شتيجن يكشف موقفه من الاستمرار مع برشلونة

الأحد، 01 يونيو 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

تير شتيجن

شدد مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى منتخب ألمانيا وبرشلونة نيته على الاستمرار مع فريقه بالموسم المقبل.

ويتواجد شتيجن في معسكر منتخب ألمانيا للمشاركة في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال تير شتيجن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "أريد أن أقدم أفضل ما لدي من أجل نجاح المنتخب، وأشعر بالرضا لدعم المدرب والفريق فهذا يجعل العودة أسهل".

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وواصل "لم يتحدث معي أي أحد من النادي بشأن شائعات رحيلي ولا أعلم ما هو الوضع هناك ولكن لا أشغل بالي كثيرا بهذا الأمر، أعلم أنني سأكون في برشلونة الموسم المقبل وكما قلت للتو بالنسبة لي الوضع لم يتغير من حيد المبدأ".

وأكمل "لطالما كان لدينا في السنوات الماضية حراس رائعون في برشلونة، والمنافسة متواجدة بجميع المراكز وأنا متحمس جدا للموسم المقبل لأن لدينا فريق رائع ومتعطش وأعتقد أننا رأينا ذلك في العام الحالي".

وتابع "لويس إنريكي لديه رابط خاص معنا بسبب النجاحات التي حققناها سويا، أرسلت به بالأمس وكنت سعيدا جدا على المستوى الشخصي، الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر استثنائي وكان مستحقا لهم".

واستمر "عندما تشاهد مباراة إنتر وباريس منذ البداية ستشعر أنه كان بإمكاننا أن نكون هناك وعندما ترى التشكيل الذي أعلن قبل المباراة ستشعر بالأسف لأننا لم ننجح، للأسف افتقدنا بضع دقائق في الوقت الأصلي لإنهاء المهمة لكن هذه هي كرة القدم".

وكشف "لم أتحدث مع فليك خلال الأيام الأخيرة لأنني لا أرى سببا لذلك حاليا ولم تحدث أي حالة تستدعي الحديث عنها".

وشدد "إذا كنت أتذكر جيدا وإذا لم يحدث شيء جديد في الساعات الأخيرة فلدينا الآن للموسم المقبل حارسان فقط وهما أنا وإينياكي بينيا، وأي شخص سيأتي سيكون عليه التعامل مع تلك المنافسة ونريد دائما ضم الأفضل في جميع المراكز".

وأضاف "شائعات عرضي للبيع؟ برشلونة أحد أكبر أندية العالم وهناك دائما منافسة مهما كانت الظروف ولهذا من الطبيعي أن يسعى برشلونة دائما للتطور والتحسن وبالنسبة لي سأحاول دائما تقديم أفضل ما لدي".

وأتم "خضت العديد من المواجهات ضد كريستيانو رونالدو وأعتقد أن سجله ليس سيئا لكن آمل ألا يتحسن أكثر، بالنسبة لي من الصعب متابعته كثيرا بعد انتقاله للسعودية لأنني أركز على الدوري المحلي وما يحدث في أوروبي ومن الطبيعي أن يغيب قليلا عن المشهد ولا يكون في دائرة تركيزي المباشر، لكننا نستعد ومتحمس لمعرفة ما ينتظرنا لأنه على الصعيد البدني يظل قدوة للكثيرين".

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

برشلونة مارك أندري تير شتيجن
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