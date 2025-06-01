شكوك حول مشاركة مدافع السعودية في تصفيات كأس العالم

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن جهاد ذكري مدافع القادسية يعاني من إصابة قد تبعده عن صفوف المنتخب السعودي.

وذكر التقرير أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

وتعرَّض ذكري لهذه الإصابة خلال مشاركته مع فريقه في نهائي كأس الملك أمام اتحاد جدة يوم الجمعة.

وغادر المدافع المباراة متأثرًا بالإصابة عبر تبديل اضطراري في الدقيقة 65، ودخل مكانه زميله إبراهيم محنشي، لاعب الوسط.

وبعد اللقاء خضع ذكري لفحوصات طبية، أثبتت إصابته بتمزق في الخلفية.

ومن المنتظر استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب السعودي، بعدما يفحص الجهاز الطبي للأخضر إصابته.

وتأخر انضمام مدافع القادسية إلى المعسكر بسبب ارتباطه مع فريقه بخوض نهائي الكأس، وتقرر لحاقه الأحد، برفقة بقية المستدعين من طرفي اللقاء.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على البحرين، 5 يونيو المقبل، على ملعب البحرين الدولي، فيما يستضيف نظيره الأسترالي، 10 من الشهر ذاته، في جدة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 10 نقاط في المجموعة الثالثة، التي حسم فيها المنتخب الياباني بطاقة التأهل الأولى إلى المونديال.

بينما تأتي أستراليا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وإندونيسيا رابعا بتسع نقاط ثم البحرين والصين بست نقاط في المركزين الخامس والسادس.