كرة سلة - قبل المباراة الفاصلة.. الاتحاد يعلن إصابة هيثم كمال بتمزق في غضروف الركبة

أعلن نادي الاتحاد السكندري إصابة هيثم كمال قائد الفريق قبل المباراة الفاصلة لحسم لقب دوري السوبر لكرة السلة.

ويلعب الاتحاد أمام الأهلي في تمام الخامسة من عصر اليوم الأحد بالمباراة الخامسة من سلسلة نهائي دوري السوبر.

ويتعادل الفريقان في السلسلة بنتيجة 2-2، وتقام المباراة الفاصلة لتحديد البطل.

وكشف نادي الاتحاد عن ثبوت إصابة هيثم كمال بتمزق في غضروف الركبة خلال المواجهة الرابعة ضد الأهلي.

وبذلك يغيب هيثم كمال عن المباريات لمدة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر.

ويتأكد غياب هيثم كمال عن المباراة الفاصلة في الدوري بالإضافة لنهائيات الدوري الإفريقي في جنوب إفريقيا.

ويستعد فريق الاتحاد للسفر إلى جنوب إفريقيا عقب مواجهة الأهلي في نهائي الدوري.

ويحسم الفائز بمواجهة الاتحاد ضد الأهلي اليوم تواجده في الدوري الإفريقي الموسم المقبل.